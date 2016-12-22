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США исключили из санкционного списка бывшую «дочку» ВТБ
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США исключили из санкционного списка бывшую «дочку» ВТБ
Новые санкции США, 18:31
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США исключили из санкционного списка бывшую «дочку» ВТБ

Минфин США исключил из своего санкционного списка Эстонский кредитный банк (Eesti Krediidipank). Банк попал под санкции ​в сентябре 2016 года в связи с тем, что 59,7% в его капитале принадлежало подконтрольному ВТБ российскому БМ-​банку.

В начале 2017 года ВТБ продал контрольный пакет Eesti Krediidipank кооперативной группе предприятий розничной торговли Coop Eesti, в состав которой входят более 350 магазинов по всей Эстонии. В августе 2017 года новый владелец объявил о предстоящей смене названия банка на Coop Pank, с 2 октября 2017 года банк официально называется Coop Pank.

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В июле 2018 года Coop Pank сообщил, что он уже собрал более 40 тыс. частных и корпоративных клиентов, а его доля на эстонском банковском рынке составила 2,1% по депозитам, а по кредитам — 1,5%.

Банк ВТБ был включен Минфином США в список секторальных санкций SSI (Sectoral Sanctions Identifications) в июле 2014 года. В начале апреля 2018 года Минфин США опубликовал санкционный список, в который попал и предправления ВТБ Андрей Костин.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
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Теги: Эстония , ВТБ
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