В Турции отменили аннулирование 155 тыс. паспортов

Министерство внутренних дел Турции отменило аннулирование 155,3 тыс. паспортов, что знаменует окончание двухлетнего периода режима чрезвычайного положения в стране. Об это сообщило турецкое МВД, передает Reuters.



Как отмечается в сообщении, речь идет о паспортах людей, которых подозревали в причастности к попытке государственного переворота, которая была предпринята в июле 2016 года.

В Анкаре полагают, что за путчем стояли исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и связанная с ним организация FETO. Турецкие власти считают, что он вел пропаганду против правительства в школах и просветительских организациях. Гюлен с 1999 года живет в США, и Анкара требует от Вашингтона его выдачи.

Режим чрезвычайного положения в Турции был снят 19 июля. Он был введен летом 2016 года. При попытке госпереворота погибли 250 человек.