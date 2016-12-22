Федотов посоветовал поднять зарплаты сотрудникам ФСИН

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов предложил повысить требования к приему на работу в учреждения ФСИН и повысить зарплату сотрудникам, сообщает «РИА Новости».

Федотов отметил, что повысить требования для работы во ФСИН можно будет после роста заработной платы. «Но нужно же найти желающих еще… Работа эта непростая, мягко говоря… А зарплата, мягко говоря, низкая», — заметил глава СПЧ. Он привел в пример младшего инспектора ФСИН, который получает около 25 тыс. руб.

В июле «Новая газета» опубликовала видео, которое, по данным издания, было снято в ИК-1 в Ярославской области. На кадрах видно, как мужчины избивают человека в наручниках. Им оказался осужденный Евгений Макаров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. По делу проходят шесть человек.