Глава СПЧ рассказал о пытках Макарова еще в одной колонии

Заключенного Евгения Макарова, которого пытали сотрудники ИК-1 Ярославской области, избивали еще в одной колонии. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов.
«Когда его перевели в колонию № 8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиениям», — сказал Федотов. Он также отметил, что Макаров нуждается в срочной психологической помощи.
Ранее руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) дало указание обеспечить безопасность Макарова. 20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись с его избиением. По данным издания, заключенного пытали в колонии № 1 в июне 2017 года. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. По делу проходят шесть человек, все — сотрудники колонии.