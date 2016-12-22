Организатор «Нашествия» ответил на отказ музыкантов приехать на фестиваль

Организаторы «Нашествия» не увидели «сюрприза» в отказе нескольких музыкальных групп от участия в фестивале. Об этом заявила гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева, сообщает НСН.

«Поверьте, это совершенно нормально, — сказала она. — Более того, в этом нет никакого сюрприза ни для нас, ни для музыкантов».

Группы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы» ранее объявили об отказе участвовать в «Нашествии» из-за того, что организаторы фестиваля партнерствуют с российским Министерством обороны. Музыканты заявили, что считают недопустимым выступать на мероприятии, где есть «пропаганда милитаризма». При этом музыканты сообщили, что первоначально об участии военных в «Нашествии» в фестивале речи не шло.

По словам Киселевой, на фестивале «Нашествие-2018» будут показательные выступления летчиков группы высшего пилотажа «Русские витязи». Помимо этого для посетителей «Нашествия» будет развернута тематическая зона с экспозицией видов современного вооружения, средств связи и разведки и т.д.

«Все знали о выступлениях пилотов Минобороны, и это не вызывало ни у кого отторжения. Когда же Министерство обороны озвучило всю свою программу на территории фестиваля «Нашествие-2018», музыканты сделали свой выбор», — заявила главный организатор фестиваля.

Фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года. В этом году он состоится в начале августа в селе Большое Завидово Тверской области. Минобороны регулярно участвует в мероприятии с 2013 года.

Ранее из-за участия Минобороны в фестивале отказывалась группа «Машина времени». Ее лидер Андрей Макаревич заявил в 2015 году, что у него нет желания «петь песни на фоне танков». Организаторы на это сообщили, что «огорчены» решением музыкантов, указав, что сама выставка военной техники расположена в 1,5 км от главной сцены.