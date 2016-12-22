Адвокат рассказал о работе Белых в тюремной библиотеке

Адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов рассказал РБК, что осужденный бывший губернатор Кировской области работает в библиотеке в ИК-5, где отбывает наказание.

«С 9 июля он находится в отряде в колонии. С этого времени он работает в библиотеке. Он занимается инвентаризацией книг, их выдачей. Пытается улучшить работу библиотеки», — пояснил Грохотов.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в феврале 2018 года был признан виновным в получении взяток. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. В мае приговор был смягчен: штраф уменьшился до 48 млн руб., также с Белых был снят запрет занимать административные должности в образовательных учреждениях. Срок заключения в колонии строгого режима остался прежним. В конце июня экс-губернатора этапировали в колонию в селе Клекотки Скопинского района Рязанской области.