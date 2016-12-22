Прокуратура начала проверку ситуации с питьевой водой в Североуральске

Прокуратура города Североуральска проводит проверку по факту обвала русла реки в городе, из-за чего там возникли проблемы с питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Североуральска проводит проверку соблюдения требований законодательства при обеспечении жителей города и близлежащих населенных пунктов коммунальными ресурсами надлежащего качества», — уточнили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, 16 июля около 15:00 по местному времени (13:00 мск) на реке Калья, которая протекает рядом с одноименным поселком в 12 км от Североуральска, обрушилось русло реки диаметром 10 м. Провал находится в 300 м от насосной второго подъема северо-восточного дренажного узла, который используется в качестве источника питьевой воды Североуральским городским округом. По данным прокуратуры, вода в город и поселки подается в полном объеме. Ведомство контролирует ситуацию с подачей воды.

Насосная второго подъема северо-восточного дренажного узла принадлежит АО «Севуралбокситруда». Предприятие пытается устранить аварию по плану. Работы должны закончиться до вечера 19 июля. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой водопроводной воды.

По данным регионального ГУ МЧС, результате ЧП речная вода попала в водозабор и качество питьевой воды ухудшилось. На время проведения аварийных работ администрация Североуральска попросила жителей не использовать водопроводную холодную воду для приготовления пищи, а только бутилированную.

Для жителей населенных пунктов Североуральского городского округа организовали семь бесплатных пунктов подвоза воды, которую выдают по два литра на человека. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Также на сайте Североуральского ГО опубликован список родников, из которых можно брать воду.

В администрации также сообщили, что аварийные работы должны быть завершены 19 июля. Водоснабжение в городе планируется восстановить к 22 июля. «Далее в течение трех суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения и отобраны бактериологические пробы воды», — уточняется в сообщении.