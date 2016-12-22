ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,88 63,03 EUR Нал. 74,04 73,17 USD Бирж. 63,49 +0,53 EUR Бирж. 73,61 +0,28 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7465,00 +42,00 IMOEX 2274,48 -0,88% RTSI 1128,48 -1,42% Brent 72,69 +0,50% DJIA 25199,29 +0,32% Nasdaq 7854,44 -0,01%
Прокуратура начала проверку ситуации с питьевой водой в Североуральске
Лента новостей
Суд приговорил генерала МВД Варчука к 6 годам колонии строгого режима 16:14, Общество На чьих акциях можно заработать: ретейлеры готовятся раскрыть отчетность 16:12, Quote Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 16:11, РБК и «Шелл» Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа 16:09, Политика Защитные меры ЕС затронули украинскую металлопродукцию 15:55, Политика Костин объяснил реакцию Путина на вопрос Fox о политических убийствах 15:53, Политика Президент Хорватии сочла албанцев «братьями по оружию» 15:47, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 15:45, РБК и Сбербанк Трамп обвинил СМИ в попытке развязать войну с Россией 15:44, Политика СКР раскрыл содержание новой статьи УК за врачебные ошибки 15:42, Общество В Компартии Украины рассказали о вооруженных силовиках в офисе в Киеве 15:41, Политика Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО 15:36, Политика Призер сочинской Олимпиады Денис Тен умер после нападения бандитов 15:25, Общество Посол в Пекине заявил об отсутствии радости от торговой войны США и Китая 15:20, Политика Единороссы объяснили свое отсутствие на голосовании за пенсионную реформу 15:19, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 15:19, РБК и «Шелл» Прокуратура начала проверку ситуации с питьевой водой в Североуральске 15:09, Общество Путин призвал послов помнить о «могущественных силах» в США 15:06, Политика Огромные деньги и репутация: как инвесторы могут изменить крипторынок 15:05, Крипто Обвиняемого во взятке полковника из СК попросили осудить на 6 лет колонии 15:03, Общество Посол в Греции заявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов 15:03, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 14:58, Партнерский материал Хранить или избавляться: криптовалюта Ethereum подорожала до $479 14:55, Крипто В Киеве не увидели вреда от возможных санкций со стороны России 14:52, Экономика Призер сочинской Олимпиады попал в реанимацию с ножевым ранением 14:50, Общество За год Burberry уничтожила продукцию на £28,6 млн 14:47, Бизнес Россиян предупредят о потере дохода при переводе пенсионных накоплений 14:46, Финансы Какой автомобиль выбрать для большой семьи 14:45, РБК и Volkswagen Teramont
Прокуратура начала проверку ситуации с питьевой водой в Североуральске
Общество, 15:09
0
Прокуратура начала проверку ситуации с питьевой водой в Североуральске

Прокуратура города Североуральска проводит проверку по факту обвала русла реки в городе, из-за чего там возникли проблемы с питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Североуральска проводит проверку соблюдения требований законодательства при обеспечении жителей города и близлежащих населенных пунктов коммунальными ресурсами надлежащего качества», — уточнили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, 16 июля около 15:00 по местному времени (13:00 мск) на реке Калья, которая протекает рядом с одноименным поселком в 12 км от Североуральска, обрушилось русло реки диаметром 10 м. Провал находится в 300 м от насосной второго подъема северо-восточного дренажного узла, который используется в качестве источника питьевой воды Североуральским городским округом. По данным прокуратуры, вода в город и поселки подается в полном объеме. Ведомство контролирует ситуацию с подачей воды.

Насосная второго подъема северо-восточного дренажного узла принадлежит АО «Севуралбокситруда». Предприятие пытается устранить аварию по плану. Работы должны закончиться до вечера 19 июля. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой водопроводной воды.

По данным регионального ГУ МЧС, результате ЧП речная вода попала в водозабор и качество питьевой воды ухудшилось. На время проведения аварийных работ администрация Североуральска попросила жителей не использовать водопроводную холодную воду для приготовления пищи, а только бутилированную.

Для жителей населенных пунктов Североуральского городского округа организовали семь бесплатных пунктов подвоза воды, которую выдают по два литра на человека. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Также на сайте Североуральского ГО опубликован список родников, из которых можно брать воду.

В администрации также сообщили, что аварийные работы должны быть завершены 19 июля. Водоснабжение в городе планируется восстановить к 22 июля. «Далее в течение трех суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения и отобраны бактериологические пробы воды», — уточняется в сообщении.

Теги: Свердловская область , прорыв воды , ГУ МЧС России , водоснабжение
Главное
Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО Политика
Материалы по теме
Роспотребнадзор назвал регионы с самым острым дефицитом хорошей воды Общество
Медведев поручил выделить деньги пострадавшим от наводнения в Забайкалье Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter