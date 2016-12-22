Госдума приняла закон об увеличении лимита рекламы на ТВ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий увеличить с 15 до 20% время рекламы в час на телевидении. Это следует из информации в системе обеспечения законодательной деятельности.

Таким образом, предполагается увеличить рекламное время в эфире до 12 минут в час вместо действующих 9 минут.

Законопроект был внесен Госдуму 6 июля. По задумке законодателей, это должно замедлить темпы удорожания телерекламы и позволит увеличить основным телеканалам рекламный инвентарь на 8%. Телевещатели отмечали, что увеличение рекламного времени выгодно телезрителям: увеличение доходов от рекламы даст возможность производить больше качественного контента.

