На Крымском мосту начались работы по укладке рельсов

На Крымском мосту строители начали работу по прокладке бесстыкового или «бархатного» железнодорожного пути. Об этом говорится в сообщении инфоцентра моста, поступившем в РБК.



Как отмечается в сообщении, поезда по такому пути будут ходить плавно и почти бесшумно. На данный момент строители занимаются формированием верхнего строения пути от Тамани к Керчи. В инфоцентре отметили, что в отличие от автодороги, где можно укладывать одновременно асфальт на нескольких участках пути, строительство железнодорожного пути на мосту требует последовательной работы, а хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, едут вперед по уже готовым железнодорожным путям. Строители вышли на Крымский мост уже с двухпутного участка железной дороги, который готов более чем на 80%. Его протяженность составляет 40 км.

Как рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев, на пролетах моста будет уложен бесстыковой путь длиной в 440 м. Затем в него будут вварены уравнительные стыки, чтобы компенсировать температурные расширения, рассказал он. По его словам, на рельсы будет оказываться давление от подвижного состава и температуры.

Как отмечает инфоцентр, по Крымскому мосту смогут ездить поезда массой 7,1 тыс. т. Грузовые составы могут ехать со скоростью 80 км/ч, пассажирские — 120 км/ч. Пролетные строения моста и верхнего пути могут быть использованы в диапазоне температур от минус 27 градусов до плюс 57 градусов.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было открыто в середине мая. Грузовой транспорт может ездить по мосту с осени. Железнодорожная часть будет открыта в 2019 году.