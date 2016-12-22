Строители уложили более 80% железнодорожных путей к Крымскому мосту

Строители уложили более 80% железнодорожных путей, которые соединят Крымский мост с транспортной системой материковой России. Об этом говорится в сообщении на сайте проекта.

В инфоцентре отметили, что строительно-монтажные работы ведутся по всей длине трассы. К данному моменту строители полностью устроили земляное полотно, насыпь и завершают верхнее строение пути.

Особенность железной дороги в том, что пути выполнены бесстыковым способом, что сделает поездку почти бесшумной.

Помимо железной дороги строится станция Тамань-Пассажирская, через которую поезда будут проходить в Крым, Краснодарский край и другие регионы. Таким образом, местным жителям будет проще добраться до любой точки страны.

Со стороны Крыма также строится двухпутная дорога-подход, которая свяжет мост с железнодорожными путями сообщения Керчи, Феодосии и Симферополя.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин заявил, что подходы со стороны Крыма и Кубани будут готовы для эксплуатации в 2019 году. По его словам, в сутки железная дорога сможет пропустить 47 пар пассажирских и грузовых поездов в двух направлениях.

Тем не менее в сообщении с сайта Крымского моста отмечается, что в первый год работы в день по железнодорожным путям будет проходить не более 29 пар поездов.

В начале июня стало известно, что строители погрузили последнюю сваю железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

15 мая президент России Владимир запустил регулярное движение легковых автомобилей по Крымскому мосту, который связал полуостров с материковой частью России.