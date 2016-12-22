ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,49 62,67 EUR Нал. 74,23 73,33 USD Бирж. 63,00 -0,33 EUR Бирж. 73,70 -0,28 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8286,20 +292,20 IMOEX 2270,87 -0,33% RTSI 1135,42 -0,73% Brent 73,89 -0,07% DJIA 25241,94 +0,79% Nasdaq 7840,77 -0,01%
Правительство продлило программу льготного автолизинга
Лента новостей
На Крымском мосту начались работы по укладке рельсов 11:57, Общество Прогнозы дня: рынок акций снизится из-за усиления санкционных рисков 11:57, Quote Вымогатели пригрозили испортить навигационные системы Домодедово 11:49, Общество Правительство продлило программу льготного автолизинга 11:47, Бизнес Avon за пять лет потерял 94%: почему не стоит инвестировать в компанию 11:45, Quote Профессиональный врач: золотая голова или золотые руки 11:43, Партнерский материал В Пакистане при взрыве около избирательного участка погибли 28 человек 11:42, Общество «Барселона» заставила «Бордо» сорвать трансфер игрока в «Рому» 11:41, Спорт Подозреваемый в пытках в ярославской колонии признал вину 11:40, Общество Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД 11:33, Политика Подозреваемого в пытках сотрудника брянской колонии уволили 11:25, Общество Минюст США раскрыл план вывода компании Дерипаски из-под санкций 11:06, Бизнес СК обвинил украинского экс-министра в призывах взрывать российские поезда 11:02, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 10:59, РБК и «Шелл» Ключ на старт: SEC перенесла решение о биткоин-ETF на сентябрь 10:55, Крипто Пилот пропавшего между Новосибирском и Томском самолета погиб 10:55, Общество Власти сообщили о 19 погибших после прорыва дамбы в Лаосе 10:51, Общество В Москве из ячейки Россельхозбанка похитили 6 млн руб. 10:47, Общество Михаил Южный объявил о завершении карьеры 10:43, Спорт 7 швейцарских часов не дороже € 4000 10:40, Стиль Летевший из Москвы на Алтай самолет вынужденно сел в Казани 10:32, Общество Астрономический туризм: где, когда и как наблюдать за звездами 10:30, Стиль Какой автомобиль выбрать для большой семьи 10:28, РБК и Volkswagen Teramont Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 09:57, РБК и Сбербанк Экскурсионный автобус перевернулся под Тверью 09:51, Общество Глава НПО им. Лавочкина подал в отставку из-за подозрений в мошенничестве 09:49, Политика Жертвами теракта на юго-западе Сирии стали более 30 человек 09:43, Общество В СК назвали сэкономленную на пожарной системе «Зимней вишни» сумму 09:33, Общество
Правительство продлило программу льготного автолизинга
Бизнес, 11:47
0
Правительство продлило программу льготного автолизинга

Программа льготного автомобильного лизинга продлена до 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 23 июля.

Продление госпрограммы позволит продать в лизинг не менее 4 тыс. машин в 2019 году, не менее 4,5 тыс. — в 2019 году, не менее 4,9 тыс. — в 2020 году.

Программа льготного лизинга действует с 15 мая 2015 года и предполагает скидки в размере 10% для физических и юридических лиц на лизинг автомобильной техники. С лета 2017 года программа включала несколько адресных, рассчитанных на определенные категории покупателей: «Российский фермер», «Свое дело» и «Российский тягач». В декабре глава Минпромторга сообщал, что на стимулирование спроса на автомобили в 2018 году запланировано около 35 млрд руб., 4 млрд руб. — на программы льготного автолизинга.

В начале апреля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что лизинговые компании приостановили прием заявок по госпрограмме льготного автолизинга. Собеседники издания не исключали, что программа будет продлена.

 

Теги: автомобили , лизинг , госпрограмма
Главное
Минюст США раскрыл план вывода компании Дерипаски из-под санкций Бизнес
Материалы по теме
Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8% Бизнес
Сокращение господдержки не помешало росту российского авторынка Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter