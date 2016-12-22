Правительство продлило программу льготного автолизинга

Программа льготного автомобильного лизинга продлена до 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 23 июля.

Продление госпрограммы позволит продать в лизинг не менее 4 тыс. машин в 2019 году, не менее 4,5 тыс. — в 2019 году, не менее 4,9 тыс. — в 2020 году.

Программа льготного лизинга действует с 15 мая 2015 года и предполагает скидки в размере 10% для физических и юридических лиц на лизинг автомобильной техники. С лета 2017 года программа включала несколько адресных, рассчитанных на определенные категории покупателей: «Российский фермер», «Свое дело» и «Российский тягач». В декабре глава Минпромторга сообщал, что на стимулирование спроса на автомобили в 2018 году запланировано около 35 млрд руб., 4 млрд руб. — на программы льготного автолизинга.

В начале апреля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что лизинговые компании приостановили прием заявок по госпрограмме льготного автолизинга. Собеседники издания не исключали, что программа будет продлена.



