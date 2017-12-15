Господдержке отключают полный привод

Минпромторг сократит программу стимулирования спроса на автомобили

Минпромторг сократит господдержку спроса на автомобили на 2018 год до 35 млрд руб., сделав акцент на адресные программы. Такая мера оправдана в условиях восстановления рынка и не приведет к снижению продаж, считает эксперт

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Поддержку сократят вдвое

В бюджете на 2018 год заложена сумма поддержки стимулирования спроса на автомобили в размере 24 млрд руб., возможно, еще около 9,5 млрд руб. будет выделено из Резервного фонда. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В целом объем поддержки спроса на автомобили на 2018 год, по словам Мантурова, составит 35 млрд руб. (откуда будет выделено еще 1,5 млрд руб., он не сказал). Это практически в два раза меньше уровня 2017 года, когда на господдержку было направлено 62,3 млрд руб.

Около половины этой суммы — 16 млрд руб. — пойдет на адресные программы льготного автокредитования и лизинга — «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», отметил Мантуров. В 2017 году на эти программы было выделено 7,5 млрд руб., а также по 10 млрд руб. было выделено на льготное автокредитование и лизинг (в 2018 году этих программ не будет) — в общей сложности 27,5 млрд руб.​

К тому же 9 млрд руб. пойдет на компенсации банкам по льготным автокредитам за 2017 год и предыдущие годы, 2,5 млрд руб. — на стимулирование спроса на газомоторную технику и 1,5 млрд руб. — на обновление общественного городского электротранспорта (в том числе и электробусы).

По прогнозу Минпромторга, в 2017 году производство автотранспорта всех типов (включает легковые и коммерческие автомобили, а также грузовики и автобусы) вырастет на 16%, до 1,457 млн штук, а продажи — на 11–12%. Прогноз на 2018 год Мантуров не назвал.

После четырех лет падения, когда рынок сократился более чем в два раза, с начала 2017 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей начали расти. Уже в марте рынок вырос на 9,4%, а с мая показывает двухзначный рост. За январь—ноябрь продажи выросли на 11,7%, до 1,43 млн автомобилей, а по итогам всего 2017 года, по прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, рост составит 10,8%, до 1,58 млн штук.

Основным драйвером восстановления спроса на автомобили​ в 2017 году выступили программы господдержки. По данным Минпромторга, практически каждый второй автомобиль в России продавался благодаря программам льготного автокредитования и лизинга.

Обвала не будет

В середине октября Мантуров сообщил, что не все действующие в России программы поддержки спроса на автомобили продлят на 2018 год. Тогда он говорил, что общий объем финансирования составит лишь 10 млрд руб. Это вызвало волнения в первую очередь среди автодилеров. В ноябре ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить размер субсидий на 2018 год. В частности, дилеры просили увеличить объем средств на адресные программы и сохранить общую программу льготного автокредитования, которая распространяется на широкую аудиторию. В итоге размер господдержки увеличили, но все равно она остается почти вдвое меньше, чем в 2017 году.

«Понятно, что сокращение суммы господдержки радовать не может, потому что рынок сейчас чувствует себя еще не очень уверенно. Рост продаж в 2017 году — заслуга программ господдержки», — отмечает глава РОАД Олег Мосеев. По его словам, около 30% потребителей зависимы от программ поддержки и могут перенести покупку нового автомобиля на более позднее время или приобрести автомобиль с пробегом. «Мы согласны, что надо переключаться с утилизации на какие-то другие программы, потому​ что она себя исчерпала», — добавил он.

«Говорить о том, что рынок вышел на уверенную точку роста, когда ему не требуется стимуляция, в том числе со стороны регулятора, рано. Программы господдержки, безусловно, доказали свою эффективность, увеличив долю кредитов и показатели trade-in», — отмечает директор «Авилон Ford» Михаил Жмаков. По его словам, при условии снижения их финансирования вероятно увеличение программ от импортеров, которые могут забюджетировать средства, которые ранее компенсировались покупателю государством.

Представитель Ford Sollers отметила, что адресные программы будут стимулировать покупки в кредит и лизинг в следующем году. «Рынок перешел к постепенному восстановлению, и мы рассчитываем, что рост около 10% продолжится и в 2018 году. В зависимости от ситуации на рынке и действий конкурентов мы продолжим корректировать свои акции и спецпредложения, чтобы предложить потребителю наиболее выгодные покупки и продолжать наращивать долю рынка в ключевых для нас сегментах», — сообщила она.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отмечает, что при восстановлении рынка вполне естественно, что государство прекращает искусственно подстегивать спрос и постепенно сокращает меры поддержки, которые были введены в кризис. С другой стороны, остаются адресные программы, которые поддерживают сегменты населения с низкими доходами, где субсидии играют важную роль, добавляет он. По словам Беспалова, господдержка в какой-то мере оттягивает спрос будущих периодов, поэтому ее постепенное сокращение позволяет притормозить рост и не допустить обвала рынка после полной отмены мер поддержки. Темпы восстановления рынка снизятся, в 2018 году рынок вырастет на 5–10%, добавил он.