Пилот пропавшего между Новосибирском и Томском самолета погиб

Пропавший во время перелета между Новосибирском и Томском одномоторный самолет разбился, пилот погиб. Об этом сообщили РБК в управлении МЧС по Томской области.

Место крушения самолета не называется. Пилот был единственным, кто находился в летательном аппарате.

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет Cirrus вылетел из новосибирского аэропорта Северный, но в Томск в расчетное время не прибыл. На его поиски были брошены силы пожарных, ГИБДД, ФСБ, в том числе привлекался вертолет Ми-8. Поиски шли в Колыванском районе Новосибирской области и в акватории реки Обь.