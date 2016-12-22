Власти заявили о сотнях пропавших после прорыва плотины в Лаосе

Сотни человек пропали без вести, несколько погибли после прорыва плотины строящейся ГЭС в округе Сан-Сай провинции Аттапо в Лаосе. Об этом сообщает ​Lao News Agency со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на ГЭС Ксепиан-Ксе Нам Ной. В результате прорыва плотины станции на лежащие ниже нее населенные территории прорвалось 5 млрд куб. м воды. Сообщается о «сотнях» пропавших без вести и нескольких погибших, их точное число лаосские СМИ не сообщают. Вьетнамское информационное агентство сообщает о 28 погибших. По сведениям Би-би-си, без жилья остались около 6 тыс. человек. Причины прорыва плотины не сообщаются.

Власти провинции Аттапо призвали жителей помочь пострадавшим, в частности, поделиться едой, питьевой водой, медикаментами и одеждой.

Строительство ГЭС Ксепиан-Ксе Нам Ной начали в 2018 году, ввести в действие станцию планировалось в течение года. Стоимость проекта — $1 млрд. ГЭС строится компаниями из Южной Кореи. По данным Reuters, активисты в Лаосе неоднократно протестовали против строительства подобных гидротехнических сооружений,