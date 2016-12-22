Экскурсионный автобус перевернулся под Тверью

В Тверской области завалился на бок экскурсионный автобус, следовавший из Казани в Санкт-Петербург. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Тверской области.

«Инцидент произошел на 315-м км трассы М-10. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, в результате чего автобус совершил съезд в кювет и привернулся на правый бок», — пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в салоне находились 40 человек, в том числе пятеро детей. Двум пострадавшим оказана помощь на месте.

16 июля в в Азовском районе Ростовской области в результате столкновения с автомобилем Ford Ростовской области перевернулся автобус. Тогда погиб двухлетний ребенок.

