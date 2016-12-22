В Екатеринбурге из-за пожара в больнице эвакуировали 170 человек
Общество, 08:38
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В Екатеринбурге из-за пожара в больнице эвакуировали 170 человек
Из-за пожара в роддоме Центральной городской больницы №40 в Екатеринбурге эвакуировали 170 человек, включая 49 детей, говорится в сообщении управления МЧС по Свердловской области.
Эвакуация началась в 3:18 (1:18 мск) из-за пожара в подвале роддома. Пожарным удалось не допустить задымления и оперативно ликвидировать возгорание. О пострадавших не сообщалось. Началось расследование причин возгорания.
Как сообщает телеканал ЕТВ, двух эвакуированных пациенток родового отделения пришлось перевести в другую больницу на машине скорой помощи.