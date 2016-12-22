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Синоптики пообещали «настоящее жаркое лето» в Москве через неделю
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Синоптики пообещали «настоящее жаркое лето» в Москве через неделю
Общество, 18:56
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Синоптики пообещали «настоящее жаркое лето» в Москве через неделю

К выходным, 28 июля, температура в Московском регионе «настанет настоящее жаркое лето», об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Изменения погоды на европейской территории России связаны с перемещением отрога высокого давления, и к среде неуклонно давление
будет повышаться, облака начнут уменьшаться. В среду возможен еще небольшой дождь, но при температуре до +28 градусов. А вот во второй половине недели, начиная с четверга, температура будет около 30 градусов. В пятницу-субботу, по предварительным прогнозам, эта отметка в 30 градусов будет превышена. Летом, когда повышается давление, небо очищается от облаков и происходит солнечный прогрев. Так что нас ждет настоящее, жаркое лето в конце июля», — пояснил Вильфанд.

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Общество

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре вечером 22 июля. Жителям столицы рекомендовали избегать находится у водоемов, рекламных и шатких конструкцией, воздержаться от вождения автомобиля в непогоду. В ведомстве допустили увеличение скорости ветра до 15 м/с.

Теги: жара , Москва
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