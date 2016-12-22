В МГУ пригласили набравшего 400 баллов на ЕГЭ школьника из Москвы

Выпускника московской школы №179 Руслана С., который получил 100 баллов на ЕГЭ по четырем предметам, пригласили учиться на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, рассказал замдекана ФББ МГУ Борис Фенюк, передает «РИА Новости».

«Когда человек к этому возрасту может выучиться так, чтобы сдать четыре ЕГЭ на 100, значит, учиться он умеет, поэтому мы с большим энтузиазмом ожидаем его дополнительных результатов по математике и ждем его с распростертыми объятиями», - сказал он.

Фенюк рассказал, что встретился с Русланом в прошлом году в лагере «Истра», где «заразил» его идеей поступать на ФББ.

Также выпускника ждут в МФТИ. По словам проректора института по довузовской подготовке и учебной работе Артема Воронова, высокие баллы ЕГЭ по разным предметам показали разносторонность и одарённость школьника.

Сам выпускник ранее рассказал РБК, что получить такой результат на экзаменах он смог благодаря опыту участия в олимпиадах.

Директор школы №179 добавил, что Руслан был победителем и призером олимпиад по астрономии, математике и физике. Максимальные баллы на ЕГЭ он набрал по русскому языку, математике, химии и биологии.