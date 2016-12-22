Белоруссия не пустила в Россию санкционку на $21 млн

Сотрудники белорусской таможни не пустили в Россию санкционных товаров на $21 млн. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).
В ведомстве отметили, что в последнее время в СМИ вновь участились сообщения о том, что через Белоруссию в Россию поставляются санкционные продукты. «Претензии не подтверждаются реальным состоянием дел и статистикой», — заявили в ГТК.
По данным комитета, товаров, относящихся к группе санкционных, после ввода Россией продуктового эмбарго в Белоруссию стало поставляться гораздо меньше. В частности, в период с апреля по июнь 2014 года их было 357 тыс. тонн, а в аналогичный период нынешнего года — 295 тыс. тонн.
В ведомстве уточнили, что всего с момента ввода Россией продэмбарго в Белоруссии возбудили 30 уголовных дел за попытки поставить санкционные продукты по поддельным документам. «Общая стоимость товаров — 40,8 млн руб., то есть более $21 млн в эквиваленте», — говорится в сообщении.
В середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета республики Юрием Сенько заявил, что поставками санкционной продукции в Россию занимается крупный российский бизнес. Он уточнил, что за этими предприятиями стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами».
Лукашенко отметил, что противодействие ввозу санкционки в Россию является для него и его администрации «головной болью». По мнению белорусского президента, об этом нужно не стесняться говорить не российским таможенным службам, а правительству и президенту России, чтобы они сами начали разбираться с нарушителями.