Умер сыгравший в сериалах «Счастливы вместе» и «Час Волкова» актер

Умер российский актер Александр Исаков, снявшийся в ряде популярных российских сериалов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного театра киноактера Никиты Михалкова.​

Руководство театра отметило, что Исаков был ярким и талантливым актером, а его харизма могла заразить «всех окружающих положительными эмоциями и новыми идеями».

Исаков участвовал в постановках театра с 2004 года. Среди них — «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки» и других. Также в театре он сыграл роль Джека Воробья в спектакле «Мороз&ко», студента — в «Дурочке», тюремщика — в «Мера за меру».

Кроме того, артист исполнил роли в российских телесериалах, в частности, «Счастливы вместе», «Холостяки», «Час Волкова», «Безмолвный свидетель» и «Атлантида».

Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), Исаков умер в больнице. У него, по версии портала, произошли осложнения после перенесенной пневмонии.

Актер закончил в 2004 году Московский государственный университет искусств и закончил его по специальности «артист театра и кино». Сразу после окончания вуза он пошел работать в театр киноактера.