ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,10 62,72 EUR Нал. 74,63 73,40 USD Бирж. 63,33 +0,26 EUR Бирж. 73,98 +0,22 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8220,50 +492,80 IMOEX 2278,30 +0,75% RTSI 1143,81 +1,23% Brent 73,94 +0,33% DJIA 25239,10 +0,78% Nasdaq 7840,09 -0,02%
Умер сыгравший в сериалах «Счастливы вместе» и «Час Волкова» актер
Лента новостей
Антитеррор в квитанцию: как собственников обяжут защищать свои дома 24 июл, 23:20, Бизнес Apple извинилась за проблему с новыми Macbook Pro 24 июл, 23:03, Технологии и медиа Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 24 июл, 22:47, РБК и IWC «Россети» посоветовали своим работникам не гулять по вечерам в Дагестане 24 июл, 22:40, Общество Два человека погибли при взрыве газового баллона в Петербурге 24 июл, 22:33, Общество Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов анонимайзер Hideme.ru 24 июл, 22:24, Технологии и медиа В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки 24 июл, 22:19, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 24 июл, 22:10, Партнерский материал Аналитики объяснили резкий рост курсов доллара и евро почти на рубль 24 июл, 22:05, Финансы В США решили не приглашать Путина для выступления перед конгрессом 24 июл, 21:37, Политика Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ и заработать на этом 24 июл, 21:24, РБК и Сбербанк Золотов рассказал об уборке мусора на берегу Финского залива с Собчаком 24 июл, 21:24, Общество СМИ анонсировали уход из ЦСКА лучшего бомбардира 24 июл, 21:23, Спорт Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды 24 июл, 21:20, Общество МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара 24 июл, 21:18, Экономика «Рокетбанк» перешел под полный контроль QIWI 24 июл, 21:14, Финансы Эксперты зафиксировали возвращение бизнеса к «экономическому пессимизму» 24 июл, 21:06, Экономика МИД отверг данные об отказе Нетаньяху от предложения России по Сирии 24 июл, 21:01, Политика Организатор «Нашествия» ответил на отказ музыкантов приехать на фестиваль 24 июл, 21:01, Общество «Сибур» начал подготовку к IPO 24 июл, 20:59, Бизнес Американские СМИ рассказали о преимуществах новых эсминцев «Лидер» 24 июл, 20:57, Политика Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 24 июл, 20:55, РБК и Ингосстрах Почему Россия не станет активнее вмешиваться в конфликт в Йемене 24 июл, 20:41, Политика СМИ узнали об обысках ФСБ в петербургском Доме молодежи 24 июл, 20:34, Общество В США признали ослабление вмешательства России в выборы 24 июл, 20:20, Политика В Израиле рассказали о сбитом сирийском военном самолете «Сухого» 24 июл, 20:18, Политика СМИ узнали о гибели летчика из сбитого Израилем самолета ВВС Сирии 24 июл, 20:14, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 24 июл, 20:10, РБК и IWC
Умер сыгравший в сериалах «Счастливы вместе» и «Час Волкова» актер
Общество, 24 июл, 23:58
0
Умер сыгравший в сериалах «Счастливы вместе» и «Час Волкова» актер

Умер российский актер Александр Исаков, снявшийся в ряде популярных российских сериалов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного театра киноактера Никиты Михалкова.​

Руководство театра отметило, что Исаков был ярким и талантливым актером, а его харизма могла заразить «всех окружающих положительными эмоциями и новыми идеями».

Умерла сыгравшая в фильме «Любовь и голуби» актриса Нина Дорошина
Общество

Исаков участвовал в постановках театра с 2004 года. Среди них — «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки» и других. Также в театре он сыграл роль Джека Воробья в спектакле «Мороз&ко», студента — в «Дурочке», тюремщика — в «Мера за меру».

Кроме того, артист исполнил роли в российских телесериалах, в частности, «Счастливы вместе», «Холостяки», «Час Волкова», «Безмолвный свидетель» и «Атлантида».

Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), Исаков умер в больнице. У него, по версии портала, произошли осложнения после перенесенной пневмонии.

Актер закончил в 2004 году Московский государственный университет искусств и закончил его по специальности «артист театра и кино». Сразу после окончания вуза он пошел работать в театр киноактера.

Теги: актер , умер , телесериал
Главное
«Сибур» начал подготовку к IPO Бизнес
Материалы по теме
Умерла актриса из сериалов «Она написала убийство» и «Чудеса науки» Общество
Умер сыгравший в «Стартреке» актер Роджер Перри Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter