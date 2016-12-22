Два человека погибли при взрыве газового баллона в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга взорвался газовый баллон, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по здравоохранению.
В гараже возле частного дома на улице Лермонтова произошла разгерметизация газового баллона. Госпитализированы две женщины в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также мужчина в тяжелом состоянии. Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах города, взрыв полностью разрушил гараж и частично повредил жилом дом, спасатели разбирают завалы.
В Петербурге 17 июля на территории промзоны на Литовской улице взорвался газовый баллон, погибли два работника одного из подразделений ГУП «Горэлектротранс». По данным МЧС, взрыв произошел из-за разгерметизации 50-литрового баллона с пропаном.