В МЧС назвали причину взрыва в промзоне в Петербурге

Взрыв на территории предприятия по заправке газовых баллонов произошел в результате разгерметизации 50-литрового баллона с пропаном. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
В ведомстве отметили, что произошла вспышка паров без последующего горения.
«Повреждены остекления находящихся рядом зданий. Это территория предприятия, которое занимается заправкой транспортных баллонов. У них там находилось еще несколько десятков баллонов различного назначения и различной емкости. Для того, чтобы предотвратить их взрыв и перегрев, пожарные подавали водяные стволы на охлаждение. Причины будет устанавливать следствие», — сказали в МЧС.
17 июля на территории промзоны на Литовской улице в Петербурге взорвался газовый баллон. В результате погибли два человека, которые являлись сотрудниками предприятия.