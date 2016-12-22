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В МЧС назвали причину взрыва в промзоне в Петербурге
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В МЧС назвали причину взрыва в промзоне в Петербурге
Общество, 16:24
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В МЧС назвали причину взрыва в промзоне в Петербурге

Взрыв на территории предприятия по заправке газовых баллонов произошел в результате разгерметизации 50-литрового баллона с пропаном. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что произошла вспышка паров без последующего горения.

«Повреждены остекления находящихся рядом зданий. Это территория предприятия, которое занимается заправкой транспортных баллонов. У них там находилось еще несколько десятков баллонов различного назначения и различной емкости. Для того, чтобы предотвратить их взрыв и перегрев, пожарные подавали водяные стволы на охлаждение. Причины будет устанавливать следствие», — сказали в МЧС.

17 июля на территории промзоны на Литовской улице в Петербурге взорвался газовый баллон. В результате погибли два человека, которые являлись сотрудниками предприятия.

Теги: взрыв , ЧП , Санкт-Петербург
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