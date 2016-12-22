В Минобороны Украины раскрыли кражу топлива на $240 тыс.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак лишил воинских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения в Одессе полковника Евгения Короля и начальника склада горюче-смазочных материалов центра подполковника Андрея Мосунова по делу о краже топлива на 6,4 млн гривен (около $240 тыс.). Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

От военной службы освобожден старший офицер отдела обеспечения горюче-смазочными материалами Дмитрий Изварин. Также в должностях понизили начальника отделения хранения горюче-смазочных материалов майора Александра Ляляева и начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Руслана Кубаля.

По словам Полторака, он расценивает небрежное отношение военнослужащих к исполнению своих обязанностей «как предательство интересов ВСУ во время действия особого периода». «Считаю недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для краж имущества армии», — подчеркнул министр.

Недостача в 200 т топлива в 46-м Объединенном центре обеспечения была выявлена 16 июля, сообщал УНИАН со ссылкой на советника министра обороны Юрия Бирюкова. В настоящий момент материалы для возбуждения уголовного дела переданы в прокуратуру.

В октябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «поотрубает руки» тем, кто ворует в армии. По словам украинского лидера, армия является предметом его «персональной заботы».