Шойгу рассказал об усилении активности НАТО в Восточной Европе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что силы НАТО увеличили в несколько раз численность своих войск в Восточной Европе и стали чаще проводить учения в регионе. Об этом он рассказал на заседании коллегии оборонного ведомства.

«Продолжается наращивание натовских контингентов внерегиональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с двух до 15 тыс. военнослужащих», — сказал Шойгу.

Он добавил, что с начала 2018 года в регионе провели более 100 учений, в которых участвовали до 80 тыс. человек. По словам министра, за пять лет численность личного состава, который участвует в таких маневрах, выросла в 10 раз, а число единиц боевой авиации — с 11 до 101.

Шойгу также выразил обеспокоенность «втягиванием» в НАТО Финляндии и Швеции, которые в мае подписали договор, позволяющий им участвовать в учениях Североатлантического альянса. При этом силы НАТО получили доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих государств, отметил министр.

«Подчеркну, что такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры», — сказал Шойгу.

Он также выразил надежду, что прошедший 16 июля саммит президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом будет способствовать усилению военного сотрудничества Москвы с Вашингтоном и НАТО и объединит усилия всех сторон «в интересах общей безопасности».