В Воронежской области разбился легкомоторный самолет
Общество, 09:47
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В Воронежской области разбился легкомоторный самолет
В Воронежской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошел в Петропавловском районе при выполнении сельскохозяйственных работ. В результате происшествия пилот погиб. Причина аварии пока не известна.
По факту произошедшего транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. «Проведение проверки поручено Лискинской транспортной прокуратуре, проводятся необходимые оперативные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.
16 июня около Новоалтайска в Алтайском крае разбился легкомоторный самолет Як-52. Погибли пассажир и пилот.