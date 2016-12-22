В Воронежской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в Петропавловском районе при выполнении сельскохозяйственных работ. В результате происшествия пилот погиб. Причина аварии пока не известна.

По факту произошедшего транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. «Проведение проверки поручено Лискинской транспортной прокуратуре, проводятся необходимые оперативные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

16 июня около Новоалтайска в Алтайском крае разбился легкомоторный самолет Як-52. Погибли пассажир и пилот.