Актер Пашинин сравнил украинцев с «колонией папуасов»

Российский актер Анатолий Пашинин, участвующий в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины в составе добровольческого батальона, сравнил украинцев с «колонией папуасов». Об этом он заявил в интервью главреду украинского издания LB.ua Соне Кошкиной.

«К сожалению, мои предки, которых я безмерно люблю и уважаю, ваши предки, которых я, господа, тоже люблю и уважаю, потому что история у нас удивительная, они оставили нам ноль. Не просто разоренную страну. Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца», — сказал Пашинин.

Пашинин присоединился к «Украинской добровольческой армии», созданной на основе «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) летом 2017 года. В октябре 2017 года в интервью изданию «Обозреватель» он объяснил, почему стал добровольцем, а не вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ): «Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы».

В интервью Кошкиной он также заявил, что получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе. «Это приятно, всплеск гормонов», — добавил актер.

Пашинин родился в Кировоградской области Украинской ССР, после распада Советского Союза получил российское гражданство. Он прославился благодаря фильмам «Грозовые ворота», «Адмиралъ» и «Мы из будущего».