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Актер Пашинин назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием»
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Актер Пашинин назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием»
Украинский кризис, 05:58
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Актер Пашинин назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием»

Актер Анатолий Пашинин заявил о том, что он получает удовольствие от военных действий, которые происходят на востоке Украины. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

По его словам, происходящее в Донбассе — «это вам не кино». Он рассказал, как на его глазах ракета попала в автомобиль, в котором находились люди. Пашинин назвал увиденное «фантастическим зрелищем» и лучшим, что он видел за свою жизнь.

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Описывая свое внутреннее состояние во время ведения боя, артист заявил, что «ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили». «Это приятно, всплеск гормонов», — уточнил Пашинин.

Также, отвечая на вопрос о том, что он чувствует, когда стреляет в противника, сказал, что просто «хочет попасть».

Анатолий Пашинин снялся в фильмах «Адмирал», «Zолушка» и «Мы из будущего», а также сериалах «Next 2», «Все включено», и «Побег». Во время событий 2014 года в Киеве артист перебрался на Украину. Пашинин воевал в Донбассе в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА), которая была сформирована на основе экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России).

Теги: актер , Донбасс
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