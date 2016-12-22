Актер Пашинин назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием»

Актер Анатолий Пашинин заявил о том, что он получает удовольствие от военных действий, которые происходят на востоке Украины. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

По его словам, происходящее в Донбассе — «это вам не кино». Он рассказал, как на его глазах ракета попала в автомобиль, в котором находились люди. Пашинин назвал увиденное «фантастическим зрелищем» и лучшим, что он видел за свою жизнь.

Описывая свое внутреннее состояние во время ведения боя, артист заявил, что «ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили». «Это приятно, всплеск гормонов», — уточнил Пашинин.

Также, отвечая на вопрос о том, что он чувствует, когда стреляет в противника, сказал, что просто «хочет попасть».

Анатолий Пашинин снялся в фильмах «Адмирал», «Zолушка» и «Мы из будущего», а также сериалах «Next 2», «Все включено», и «Побег». Во время событий 2014 года в Киеве артист перебрался на Украину. Пашинин воевал в Донбассе в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА), которая была сформирована на основе экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России).