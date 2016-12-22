Эрдоган назвал расизмом ситуацию с футболистом Озилом

Критика немецкого футболиста турецкого происхождения, ушедшего из национальной сборной Германии после скандала из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, — это расизм, заявил глава государства. Об этом сообщает газета Milliyet.

Эрдоган отметил, что недавно виделся со спортсменом. «Если сборная Германии хочет успеха, такой расистский подход неприемлем», — сказал турецкий президент.

Как передает Reuters, Эрдоган добавил, что такое отношение к Озилу основывается на его религиозной принадлежности, несмотря на то что он «делал все для сборной Германии».

Скандал вокруг Озила начался в мае, в разгар президентской кампании в Турции. Тогда полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» сфотографировался с Эрдоганом. Фото появилось в Twitter «Партии справедливости и развития» Эрдогана и вскоре подверглось жестокой критике немецких СМИ и официальных лиц.

В Германии Эрдогана обвиняют в нарушении прав человека. После попытки государственного переворота летом 2016 года по подозрению в принадлежности к заговорщиках в Турции были задержаны сотни человек. Эрдоган, в свою очередь, обвиняет Берлин в поддержке своих политических противников и курдских «террористов».