Глава OMV прокомментировал возможные санкции против «Северного потока-2»

Санкции против «Северного потока-2» в случае их введения будут несправедливыми, заявил в интервью ТАСС председатель правления австрийской OMV, выступающей одним из инвесторов проекта, Райнер Зеле.

«Мне кажется, если решение о санкциях против участников «Северного потока-2» будет принято, то это будет несправедливый шаг», — заявил Зеле, добавив, что на эти меры придется каким-то образом отвечать. Кроме того, по его мнению, чтобы Европа оставалась конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций, необходимо обеспечить недорогой газ. Зеле отметил, что аргументы против строительства газопровода являются «отвлекающим маневром», а речь, на самом деле, идет о конкурентоспособности.

18 июля сенатор-республиканец Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против «Северного потока-2». Документ, по мнению сенатора, поможет странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России. Российский министр энергетики Александр Новак назвал инициативу Баррасо абсурдной. Он также подчеркнул, что законопроект нивелирует все рыночные правила. При этом он отметил, что документ необходимо изучить с точки зрения юриспруденции.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию, которые идут по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Строительство газопровода контролирует компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой владеет «Газпром».

