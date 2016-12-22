Прокатившийся в ванне по Тюмени мужчина объяснил свой поступок

Мужчина, прокатившийся полуголым по улицам Тюмени в ванне объяснил полиции свой поступок желанием «развлечься». Об этом говорится на сайте управления ГИБДД по Тюменской области.

Видео с полуголым мужчиной в ванне, буксируемой кроссовером, появилось в интернете 22 июля. После проверки ГИБДД было установлено, что пассажиром самодельного прицепа был 32-летний мужчина, а водителем буксира — 29-летний местный житель. В отношении названных лиц составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.23 КоАП. Мужчины признали совершение правонарушения и пояснили, что «просто хотели развлечься».

В ГИБДД им разъяснили, что своим поступком они нарушили ПДД, подвергли опасности себя и окружающих.