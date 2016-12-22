Вертолет эвакуировал выпавшую с 13 этажа годовалую девочку в Зеленограде

Вертолет Московского авиационного центра вылетел в ГКБ Зеленограда, чтобы эвакуировать годовалую девочку в столичную больницу. Об этом говорится в сообщении департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), поступившем в РБК. Девочка пострадала после падения с 13-го этажа и нуждается в специализированном лечении.

«После предварительной подготовки к перелету экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы», — указано в сообщении. В полете девочку сопровождала авиамедицинская бригада.

В конце мая в подмосковном Раменском из окна многоэтажного дома выпала 3-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. По предварительной версии следствия, в момент трагедии девочка находилась в гостях с родителями в квартире, расположенной на 14-м этаже. Она забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.