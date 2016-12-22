В Алтайском крае в результате ДТП пострадали три ребенка
Общество, 10:30
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В Алтайском крае в результате ДТП пострадали три ребенка
В ДТП на 14-м километре трассы Чарышское-Сентелек в Чарышском районе Алтайского края пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате пострадали шесть человек, из них трое детей. Пострадавшие были доставлены в районную больницу села Чарышское с различными травмами. Состояние детей оценивается как легкой степени тяжести, состояние взрослых — как среднее.
Ранее, 8 июля, автобус с 43 детьми из Белоруссии, направлявшимися на отдых в Болгарию, перевернулся на территории Румынии. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, «никто из детей серьезно не пострадал».