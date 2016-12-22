Прокуратура начала проверку после убийства школьниками котенка на Алтае

Прокуратура Бурлинского района Алтайского края начала проверку в связи с публикацией в соцсетях видео с убийством котенка двумя школьницами. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, соответствующий ролик был выложен 23 июля. На нем две несовершеннолетние в одном из поселков Бурлинского района Алтайского края убивают котенка. Прокуратура даст оценку действиям виновниц гибели животного и действиям органов по работе с несовершеннолетними, в том числе и в школе, где учатся девочки.

Как сообщает «РИА Новости», котенок был разрублен топором. Сделавшая это девочка является дочерью главы администрации села, в котом произошел инцидент.

Наиболее резонансным случаем жестокого обращения с животными стал эпизод с убийствами на камеру животных и птиц двумя 17-летними жительницами Хабаровска в 2017 году. В августе того же года суд дал реальные сроки за жестокое обращение с животными. В декабре Госдума приняла закон об усилении наказания за живодерство. Теперь максимальное наказание за подобные преступления составляет три года лишения свободы.