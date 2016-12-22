Летевший в Стамбул самолет экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на одного из пассажиров.

По данным телеканала, лайнер экстренно приземлился из-за столкновения с птицей.

В настоящее время все пассажиры самолета находятся в аэропорту Трабзона и ожидают информации о продолжении перелета от перевозчика.

CNN Turk сообщает, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321. По его информации, птица попала в двигатель воздушного судна, в результате чего он вышел из строя. Авиаперевозчик, как отмечает телеканал, предоставит пассажирам другой борт для перелета в Стамбул.