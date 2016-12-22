Летевший в Стамбул самолет экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы
Общество, 04:58
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Летевший в Стамбул самолет экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы
Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на одного из пассажиров.
По данным телеканала, лайнер экстренно приземлился из-за столкновения с птицей.
В настоящее время все пассажиры самолета находятся в аэропорту Трабзона и ожидают информации о продолжении перелета от перевозчика.
CNN Turk сообщает, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321. По его информации, птица попала в двигатель воздушного судна, в результате чего он вышел из строя. Авиаперевозчик, как отмечает телеканал, предоставит пассажирам другой борт для перелета в Стамбул.