В ФАС пообещали изучить рост цен на авиабилеты в 4–5 раз в Ставрополье

В Федеральной антимонопольной службе проверят повышение цен на авиабилеты в Ставрополье, стоимость которых увеличилась в июле в 4–5 раз, сообщил замглавы ФАС Андрей Цыганков на совещании по развитию конкуренции в Ставропольском крае.
В ходе встречи глава регионального минэкономразвития Валерий Сизов заявил, что в июле стоимость билетов экономкласса в аэропортах Минеральных вод и Ставрополя повысилась в 4–5 раз.
Сизов рассказал, что в январе за билеты в обе стороны платили в среднем 10 тыс. руб., а в июле стоимость увеличилась до 40–50 тыс. руб. Он не уточнил, о цене билетов на какие направления идет речь.
Замглавы ФАС пообещал изучить информацию, подчеркнув, что «это, безусловно, дело центрального аппарата».
В июне президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить цены на авиатопливо и авиабилеты чтобы не допустить их необоснованного роста. Такое распоряжение он сделал после того, как в ходе прямой линии 7 июля житель Уссурийска Алексей Григорьев пожаловался на то, что цена билета из Москвы во Владивосток поднялась с 13,2 тыс. до 55 тыс. руб.