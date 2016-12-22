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В ФАС пообещали изучить рост цен на авиабилеты в 4–5 раз в Ставрополье
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В ФАС пообещали изучить рост цен на авиабилеты в 4–5 раз в Ставрополье
Общество, 21:07
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В ФАС пообещали изучить рост цен на авиабилеты в 4–5 раз в Ставрополье

В Федеральной антимонопольной службе проверят повышение цен на авиабилеты в Ставрополье, стоимость которых увеличилась в июле в 4–5 раз, сообщил замглавы ФАС Андрей Цыганков на совещании по развитию конкуренции в Ставропольском крае.

В ходе встречи глава регионального минэкономразвития Валерий Сизов заявил, что в июле стоимость билетов экономкласса в аэропортах Минеральных вод и Ставрополя повысилась в 4–5 раз.

Путин распорядился проверить цены на авиатопливо и авиабилеты
Экономика

Сизов рассказал, что в январе за билеты в обе стороны платили в среднем 10 тыс. руб., а в июле стоимость увеличилась до 40–50 тыс. руб. Он не уточнил, о цене билетов на какие направления идет речь.

Замглавы ФАС пообещал изучить информацию, подчеркнув, что «это, безусловно, дело центрального аппарата».

В июне президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить цены на авиатопливо и авиабилеты чтобы не допустить их необоснованного роста. Такое распоряжение он сделал после того, как в ходе прямой линии 7 июля житель Уссурийска Алексей Григорьев пожаловался на то, что цена билета из Москвы во Владивосток поднялась с 13,2 тыс.​ до 55 тыс. руб.

Теги: Ставрополье , авиабилеты , внезапная проверка
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