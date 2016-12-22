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Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв
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Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв
Общество, 19:25
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Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв

Губернатор провинции Анкара Эрджан Топаджа опроверг сведения о взрыве в столице Турции. Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, шум, который люди приняли за взрыв, был звуковым ударом, который был вызван пролетающим над Анкарой истребителем F-16. Компания Turkish Aerospace Industries проводила его тестовый полет в рамках программы модернизации самолета.

«Это был санкционированный полет», — добавил Топаджа.

Ранее о громком звуке в Анкаре, похожем на взрыв, писали турецкие пользователи социальных сетей.

Турецкая газета Aksam сообщила, что звук «взрыва» был слышен около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Жители Анкары и других близлежащих городов сообщили об этом в полицию.

Теги: Турция , взрыв
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