Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв

Губернатор провинции Анкара Эрджан Топаджа опроверг сведения о взрыве в столице Турции. Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, шум, который люди приняли за взрыв, был звуковым ударом, который был вызван пролетающим над Анкарой истребителем F-16. Компания Turkish Aerospace Industries проводила его тестовый полет в рамках программы модернизации самолета.

«Это был санкционированный полет», — добавил Топаджа.

Ранее о громком звуке в Анкаре, похожем на взрыв, писали турецкие пользователи социальных сетей.

Турецкая газета Aksam сообщила, что звук «взрыва» был слышен около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Жители Анкары и других близлежащих городов сообщили об этом в полицию.