Россельхознадзор ввел карантин по сибирской язве в Туве

В Туве на территории чабанской стоянки в местечке «Кундук» Барун-Хемчикского кожууна установлен карантин по сибирской язве. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что карантин введен распоряжением главы республики в связи с положительным результатом экспертизы патологического материала от вынужденно забитого крупного рогатого скота. Границы угрожаемой зоны определены в радиусе 5 км от эпизоотического очага.

Также введены ограничения на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок в очаге и угрожаемой зоне.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республиканского Роспотребнадзора Ирину Салчак, подозрения на сибирскую язву есть у двух жителей Барун-Хемчикского района. В настоящее время они находятся в больнице.

В конце июня в Киргизии с сибирской язвой госпитализировали 11 человек. Все они занимались забоем скота и разделкой мяса в селе Жаны-Акман Базар-Коргонского района.