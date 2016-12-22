В Киргизии госпитализировали 11 человек с сибирской язвой

В Киргизии 11 человек доставлены в больницу с сибирской язвой, сообщает Минздрав республики.
«Состояние больных относительно удовлетворительное, получают соответствующее лечение, всеми необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения обеспечены», — говорится в сообщении.
Как отмечает Минздрав, инфекционист подтвердил диагноз сибирской язвы. Все госпитализированные занимались забоем скота и разделкой мяса в селе Жаны-Акман Базар-Коргонского района. В связи с этим остатки мяса изъяты и уничтожены. В районе заражения людей проводятся подворовые обходы.
Вспышка сибирской язвы в Киргизии уже происходила в сентябре 2017 года. В феврале 2018 года в Турции с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы 73 человека. При этом одна женщина скончалась в больнице.