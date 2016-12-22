В Минобороны сообщили о первых пунктах пропуска беженцев обратно в Сирию

Заработали первые два пункта пропуска сирийских беженцев из Иордании и Ливана, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Развернуты и приступили к активной работе первые два пункта пропуска беженцев на территорию Сирии из Иордании и Ливана. Это Насиб и Земрани», — сказал он, добавив, что в ближайшие дни откроются еще три филиала центра приема, распределения и размещения беженцев на пунктах пропуска «Абу-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира». По словам Мизинцева, они откроются к 27 июля.
Он также сообщил, что координационный штаб двух российских министерств — МИДа и Минобороны — подготовил порядок работы с сирийскими беженцами, возвращающимися домой, передает ТАСС.
В начале июля лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились прекратить военные действия. В ходе переговоров боевики согласились приступить к сдаче тяжелого и среднего вооружения, также были достигнуты договоренности по урегулированию статуса боевиков и возвращению беженцев от границ с Иорданией.