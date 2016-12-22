Появилось видео пожара в здании дошкольного отделения в центре Москвы

Видео с места пожара в здании дошкольного отделения № 3 школы № 2054 на Тверской улице в Москве опубликовал пользователь Instagram tattyabram. На кадрах видно, как валит густой черный дым.

Видео: tattyabram / Instagram

На странице сообщества «Москва с огоньком» в соцсети «ВКонтакте» опубликована другая видеозапись.

Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы / ВКонтакте

На кадрах видно огонь на крыше невысокого кирпичного здания, а также прибывших на место возгорания пожарных.

Как рассказали РБК в главном управлении МЧС по Москве, информация о пожаре поступила в 15:02, загорелось здание по адресу: Тверская ул., 28, корпус 3. Там располагается дошкольное отделение школы № 2054.

Исполняющая обязанности директора школы Татьяна Брюзгина подтвердила РБК, что загорелась крыша здания. «Там проводились ремонтные работы мягкой кровли. Ведется расследование, поэтому пока не знаю точных причин возгорания», — рассказала она.

В МЧС сообщили, что полностью ликвидировали пожар в 15:18, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. В ведомстве не уточнили, что расположено в загоревшемся здании.

tattyabram