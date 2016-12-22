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Появилось видео пожара в здании дошкольного отделения в центре Москвы
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Появилось видео пожара в здании дошкольного отделения в центре Москвы
Общество, 17:58
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Появилось видео пожара в здании дошкольного отделения в центре Москвы

Видео с места пожара в здании дошкольного отделения № 3 школы № 2054 на Тверской улице в Москве опубликовал пользователь Instagram tattyabram. На кадрах видно, как валит густой черный дым.

Видео: tattyabram / Instagram

На странице сообщества «Москва с огоньком» в соцсети «ВКонтакте» опубликована другая видеозапись.

Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы / ВКонтакте

На кадрах видно огонь на крыше невысокого кирпичного здания, а также прибывших на место возгорания пожарных.

Как рассказали РБК в главном управлении МЧС по Москве, информация о пожаре поступила в 15:02, загорелось здание по адресу: Тверская ул., 28, корпус 3. Там располагается дошкольное отделение школы № 2054.

В здании дошкольного отделения в центре Москвы произошел пожар
Общество
Исполняющая обязанности директора школы Татьяна Брюзгина подтвердила РБК, что загорелась крыша здания. «Там проводились ремонтные работы мягкой кровли. Ведется расследование, поэтому пока не знаю точных причин возгорания», — рассказала она.

В МЧС сообщили, что полностью ликвидировали пожар в 15:18, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. В ведомстве не уточнили, что расположено в загоревшемся здании.

tattyabram
Теги: Москва , пожар , видео
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