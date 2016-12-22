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Авиакомпания АЛРОСА объявила о начале полетов в Китай
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Авиакомпания АЛРОСА объявила о начале полетов в Китай
Бизнес, 17:49
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Авиакомпания АЛРОСА объявила о начале полетов в Китай

Российская авиакомпания АЛРОСА получила от властей Китая необходимые для полетов разрешения и начнет отправлять туда рейсы в августе, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В АЛРОСА рассказали, что с 13 августа самолеты авиакомпании начнут летать в аэропорт китайского города Санья из Барнаула, Томска и Кемерово. С 3 сентября авиакомпания откроет рейсы в Китай из Благовещенска, Новокузнецка и Читы.

На данных маршрутах будут работать самолеты Boeing 737-800, а продажей билетов и туристических пакетов на базе рейсов компании займется туроператор «Жемчужная река».

Авиакомпания была образована на базе Мирнинского авиапредприятия структурного подразделения группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА». С 2013 года она ведет деятельность как самостоятельное юридическое лицо, говорится на сайте перевозчика.

Авиакомпания АЛРОСА занимается регулярными и чартерными перевозками по территории России, а также выполняет чартерные международные рейсы в страны СНГ, Азии и Европы. Ее парк состоит из самолетов Boeing 737, Ту-134, Ту-154, Ан-26, Ан-38 и других.

Теги: Китай , авиарейсы
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