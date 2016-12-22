Авиакомпания АЛРОСА объявила о начале полетов в Китай

Российская авиакомпания АЛРОСА получила от властей Китая необходимые для полетов разрешения и начнет отправлять туда рейсы в августе, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
В АЛРОСА рассказали, что с 13 августа самолеты авиакомпании начнут летать в аэропорт китайского города Санья из Барнаула, Томска и Кемерово. С 3 сентября авиакомпания откроет рейсы в Китай из Благовещенска, Новокузнецка и Читы.
На данных маршрутах будут работать самолеты Boeing 737-800, а продажей билетов и туристических пакетов на базе рейсов компании займется туроператор «Жемчужная река».
Авиакомпания была образована на базе Мирнинского авиапредприятия структурного подразделения группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА». С 2013 года она ведет деятельность как самостоятельное юридическое лицо, говорится на сайте перевозчика.
Авиакомпания АЛРОСА занимается регулярными и чартерными перевозками по территории России, а также выполняет чартерные международные рейсы в страны СНГ, Азии и Европы. Ее парк состоит из самолетов Boeing 737, Ту-134, Ту-154, Ан-26, Ан-38 и других.