МЧС сообщило о пострадавших при пожаре в многоэтажке в Москве

В жилом доме на юге Москвы произошел пожар в квартире, расположенной на 17-м этаже, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.
В ведомстве отметили, что возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на 17-м этаже 17-ти этажного жилого дома в Гурьевском проезде. Площадь пожара составила около 30 кв. м.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека. К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадали двое жильцов горевшей квартиры. Остальных жильцов дома не эвакуировали.