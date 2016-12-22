Суд обязал «Собеседник» удалить статью о «бесплатном труде» в колонии

Суд в Москве обязал издание «Собеседник» опровергнуть некоторые утверждения статьи об условиях труда заключенных в нижегородской женской исправительной колонии №2, сообщили РБК в пресс-службе Измайловского суда.

Речь идет о части статьи «Кто зарабатывает на бесплатном труде зэков и врачей скорой?» от 21 августа 2017 года, в которой рассказывается об условиях и оплате труда в колонии.

«Суд признал только некоторые сведения не соответствующими действительности. «Собеседник» должен опровергнуть и удалить информацию о рабочем времени и зарплате осужденных. Суд также постановил взыскать с журнала госпошлину в размере 3 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

Статья базировалась на утверждениях участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и других источников, Алехина также выступала ответчицей по иску. В частности, она заявила, что рабочий день осужденных «длится от восьми до 12 часов, при этом людям почти не платят: зарплаты по 200–300 руб.». Представители колонии заявили в суде, что эта информация не соответствует действительности.

Как отмечает «Интерфакс», Алехина намерена обжаловать решение суда. Она также не исключила обращения в Европейский суд по правам человека.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова были приговорены к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Часть срока Алехина отбывала в исправительной колонии №2 в Нижегородской области. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии.