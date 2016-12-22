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Аксенов ответил на призыв Киева не признавать документы моряков из Крыма
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Аксенов ответил на призыв Киева не признавать документы моряков из Крыма
Украинский кризис, 17:02
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Аксенов ответил на призыв Киева не признавать документы моряков из Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что обращение Украины в Международную морскую организацию (IMO) с призывом не признавать документы, которые выдаются морякам на полуострове, не угрожает рыболовству в республике, сообщила РБК пресс-служба крымского главы.

«Они (Украина. — РБК) вновь пытаются нам навредить. Россия делает все, чтобы мы соответствовали всем нормам международного права. Наш случай исключительный. Уверен, что нашим рыбакам это 100% не помешает», — передала пресс-служба слова Аксенова.

По словам Аксенова, крымские рыбаки «рыбачат согласно законодательству Российской Федерации, охраняются пограничниками и Военно-морскими силами РФ». «Поэтому я не вижу никаких проблем. Уверен, что все будет продолжаться», — подчеркнул глава Крыма.

«Думаю, что такие претензии и дальше будут выставляться, но уверен, что ответ будет стандартный, МИД поддержит, что спрашивать мы никого не должны, делаем свое дело», — заключил Аксенов.

18 июля посольство Украины в Лондоне сообщило на своей странице в Facebook, что проинформировало IMO о «недействительности» документов, которые выдаются морякам во «временно оккупированном» Крыму и Севастополе после 15 июля 2014 года. Соответствующий документ Киев направил в подкомитет человеческого фактора, подготовки и несения службы ІМО в Лондоне. Как сообщило украинское диппредставительство, делегации стран ЕС, США в организации, а также представитель Европейской комиссии поддержали заявление украинской стороны.​

Теги: Крым , моряки , документы , Украина , Сергей Аксенов
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