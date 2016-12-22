Хорватский защитник назвал шуткой свой выкрик «Слава Украине»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида назвал шуткой свой выкрик «Слава Украине», который попал на видео, записанное им вместе с хорватским футболистом Огненом Вукоевичем после победы над сборной России в 1/4 ЧМ-2018, передает «Газета.ru».

Вида заявил, что в его действиях не было «никакой политики», а само видео было снято в шутку. «Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», —сказал он.

Ранее украинское издание FootballHub опубликовало видео со страницы Вукоевича в Instagram. На нем Вида кричит «Слава Украине». «Это победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия вперед», - добавляет Вукоевич.

Оба футболиста играли за украинскую команду. Вида выступал за «Динамо» с 2013 по 2018 годы, а Вукоевич с 2008 по 2015-й.

Хорватия обыграла Россию в 1/4 чемпионата мира на стадионе «Фишт» в Сочи. Основное время и овертайм команды закончили вничью, Вида забил один мяч в овертайме, но выступающий за россиян Марио Фернандес сравнял счет. Победитель определился в серии пенальти, хорваты победили в ней со счетом 4:3.