Российская таможня объяснила изъятие у японцев телефонов на Курилах

Таможенники на Курилах изъяли у японских туристов спутниковые телефоны, так как они не были задекларированы, а также отсутствовало разрешение на их ввоз. Об этом сообщил представитель Дальневосточного таможенного управления, передает «РИА Новости».

По его словам, всего у японской делегации изъяли шесть спутниковых телефонов. «Японцы не получили разрешение на их ввоз от Роскомнадзора, и телефоны не были задекларированы», — заявил представитель таможенного управления. По его словам, телефоны изъяты и находятся на таможенном посту.

Ранее правительство Японии потребовало вернуть конфискованные у японской делегации на Курилах спутниковые телефоны. Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске обратилось в представительство МИД России в связи с инцидентом.

Прибывшая на Курилы делегация состояла из 70 человек, значительная их часть до 1945 года проживала на островах и прибыла посетить могилы родственников. Сейчас делегация уже вернулась в Японию.

Курильские острова перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны, однако мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан. Этому мешает позиция Японии, которая настаивает на том, что территориальный вопрос должен быть разрешен до подписания договора. Токио считает южные острова Курильской гряды своей территорией.