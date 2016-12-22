Токио опротестовал изъятие телефонов у прибывших на Курилы японцев

Правительство Японии потребовало вернуть конфискованные у членов японской делегации на Курилах спутниковые телефоны, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает телеканал NHK.

В генконсульстве Японии в Южно-Сахалинске сообщили РБК об обращении в представительство МИД России в связи с конфискацией телефонов у делегации на Курилах. «Пока только такие данные. Конфискация не принята, генконсульство обратилось к представительству МИД России [чтобы вернули телефоны]», — заявил сотрудник генконсульства.

Речь идет о конфискации спутниковых телефонов у членов делегации из японских чиновников и родственников ранее живших на Курильских островах японских граждан. Подобные визиты заключаются в посещении японских кладбищ. В аэропорту российские спецслужбы изъяли телефоны у чиновников и журналистов под предлогом того, что эти лица не были «заранее зарегистрированы». «Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы протестуем и требуем скорейшего возвращения конфискованных телефонов», — заявил Ёсихидэ Суга.

Из-за этого инцидента был нарушен график посещения японского кладбища.

Как сообщает агентство Kyodo, делегация, прибывшая на чартерном рейсе на Курилы, состояла из 70 человек, значительная часть из них проживала на островах до 1945 года и приехала навестить могилы родственников. К настоящему моменту делегация уже вернулась в Японию. Первый подобный рейс прибыл на Курилы в сентябре 2017 года. Такая поездка стала возможной благодаря договоренностям между Москвой и Токио, заключенным в апреле того же года.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Курильские острова перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны, однако мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан. Япония считает архипелаг «временно оккупированными Северными территориями». Россия называет Курилы своей неотъемлемой частью. В то же время, несмотря на постоянную критику деятельности, в том числе военной, российской стороны на островах, в 2016 году японский премьер Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курилах.