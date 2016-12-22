Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест одной из участниц Pussy Riot Вероники Никульшиной, выбежавшей на поле во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля, и оставил в силе решение Хамовнического районного суда Москвы. Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Николай Васильев.

17 июля Хамовнический суд арестовал четверых участников акции, в том числе Никульшину, и назначил каждому активисту 15 суток административного ареста.

В течение понедельника, 23 июля, апелляционная инстанция рассмотрит жалобы еще трех членов Pussy Riot.

15 июля на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, который проходил на стадионе «Лужники» в Москве, четверо людей выбежали на поле. Матч был приостановлен, а полиция задержала помешавших игре молодых людей.



