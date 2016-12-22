ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,50 62,64 EUR Нал. 74,36 73,42 USD Бирж. 63,07 -0,45 EUR Бирж. 73,80 -0,66 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7713,00 +263,20 IMOEX 2263,51 +0,70% RTSI 1130,51 +1,43% Brent 74,18 +1,77% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot
Лента новостей
«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб. 13:07, Бизнес В Сенате США призвали ввести суровые санкции против России 13:05, Политика Группа кораблей стран НАТО зашла в порт Одессы 12:58, Политика Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки 12:50, Бизнес Взять высоту: как получить $200 тыс. на развитие стартапа 12:39, Партнерский материал Лавров и Герасимов отправились в Израиль для переговоров с Нетаньяху 12:33, Политика Передавшая «Новой газете» видеозапись с пытками адвокат покинула Россию 12:28, Общество Суд проверит законность ареста экс-главы СКР по Москве Дрыманова 12:27, Политика G20 отложила регулирование крипторынка: новые правила изучат в октябре 12:13, Крипто Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 12:10, Партнерский материал Прогнозы дня: Трамп, нефть и центробанки против российских акций и рубля 12:04, Quote Вексельберг получит контракт на турбины для мусоросжигательных заводов 12:02, Политика Полиция Москвы задержала подозреваемого в ограблении банка на 15 млн руб. 12:00, Общество ЦБ притормозит рост валютных депозитов у банков 11:41, Финансы Какой автомобиль выбрать для большой семьи 11:40, РБК и Volkswagen Teramont На Волжском судоремонтном заводе из-за взрыва погибли три человека 11:39, Общество В Донбассе женщина и ребенок погибли из-за удара молнии 11:32, Общество «Ливерпуль» пропустил три гола за 25 минут на предсезонном турнире 11:30, Спорт СК задержал шестерых сотрудников ФСИН после видеозаписи с пытками 11:27, Общество Суд вернул Балакина на выборы мэра Москвы 11:19, Политика В Японии зафиксировали рекордную жару 11:17, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 11:08, РБК и Сбербанк Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии 11:01, Общество U Network остался без токенов: проект выкупит монеты у ранних инвесторов 10:51, Крипто Как контролировать эмоции: советы бизнес-коуча 10:50, Спецпроект РБК PINK СМИ анонсировали переход футболиста сборной России в «Барселону» 10:49, Спорт Самый необычный Datsun: чем новая модель отличается от серийных машин 10:47, Авто Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 10:45, РБК и Renault
Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot
ЧМ-2018, 13:09
0
Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест одной из участниц Pussy Riot Вероники Никульшиной, выбежавшей на поле во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля, и оставил в силе решение Хамовнического районного суда Москвы. Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Николай Васильев.

17 июля Хамовнический суд арестовал четверых участников акции, в том числе Никульшину, и назначил каждому активисту 15 суток административного ареста.

В течение понедельника, 23 июля, апелляционная инстанция рассмотрит жалобы еще трех членов Pussy Riot.

15 июля на 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, который проходил на стадионе «Лужники» в Москве, четверо людей выбежали на поле. Матч был приостановлен, а полиция задержала помешавших игре молодых людей.


 

Теги: Pussy Riot , ЧМ по футболу - 2018 , Мосгорсуд
Главное
«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot «некой фишкой финала» Общество
Активист Pussy Riot рассказал о подготовке акции на финале ЧМ-2018 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter