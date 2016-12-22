В Барселоне мотоциклист расстрелял двух человек в машине

В результате стрельбы в Барселоне погиб один человек, еще один получил ранения, заявили в полиции Женералитета Каталонии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел ночью в районе Сан-Марти-де-Барселона на одном из перекрестков. Полиция приехала по вызову вместе со скорой помощью и обнаружила в автомобиле двух человек с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте. Второй был госпитализирован. Полиция начала расследование происшествия и поиск нападавшего.

Как сообщает местная радиостанция Cadena SER Catalunya, на людей в машине напал мотоциклист. Автомобиль был с немецкими номерами.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в Торонто по прохожим. Он выстрелил около 20 раз и ранил 14 человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Нападавший был убит полицейскими.