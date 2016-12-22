Боевики атаковали администрацию столицы Иракского Курдистана

Вооруженные боевики напали на здание администрации столицы Иракского Курдистана Эрбиля и забаррикадировались внутри него. Об этом сообщает местное агентство Rudaw.

По данным агентства, курдские силы безопасности смогли застрелить всех трех нападавших. Для ликвидации боевиков в центр города были стянуты подкрепления силовиков при поддержке бронетехники.

Как сообщает Reuters, зайдя в здание, боевики захватили заложников.

Курдские власти считают, что к атаке имеет отношение террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако она пока не взяла на себя ответственность.

Иракский Курдистан является регионом Ирака, пользующимся широкой автономией: он имеет свою армию и полицию, а также долю доходов от добываемой на своей территории нефти. Эрбиль стал практически независимым от Багдада с тех пор, как террористы ИГ захватили Мосул и другие города в западном, северном и центральном Ираке в 2014 году. Однако когда после победы над террористами Иракский Курдистан в 2017 году провел референдум о независимости, его не признало международное сообщество, а иракская армия вытеснила курдское ополчение из спорных областей, занятых в 2014–2017 годах, в частности, из богатого нефтью района Киркука. Эрбиль после этого заявил о «заморозке» результатов референдума.