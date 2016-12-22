ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,51 62,65 EUR Нал. 74,37 73,45 USD Бирж. 63,10 -0,41 EUR Бирж. 73,94 -0,51 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7682,90 +242,95 IMOEX 2265,37 +0,78% RTSI 1130,96 +1,47% Brent 73,98 +1,50% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Боевики атаковали администрацию столицы Иракского Курдистана
Лента новостей
Аксенов заявил об отсутствии угрозы для отелей Крыма из-за Booking.com 14:46, Бизнес Футболист Дзюба рассказал о желании «вбить в землю» хорвата Виду 14:45, Общество Военная полиция предложила вернуть командирам право арестовывать солдат 14:37, Общество Лев Пономарев сообщил о своем задержании в Москве за одиночный пикет 14:36, Общество Минфин разрешит еще двум банкам продавать «народные облигации» 14:20, Финансы ЦИК получил документы о возможном референдуме по пенсионному возрасту 14:18, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 14:14, Партнерский материал Гонки будущих губернаторов на Гребном канале. Фоторепортаж 14:06, Фотогалерея  Суд вернул прокурорам дело украинца Гриба о содействии терроризму 13:56, Политика От бритвы до автомобиля: почему мир переходит к сервисам по подписке 13:52, Стиль Израиль применил ПРО после запуска ракет на территории Сирии 13:51, Политика 10 тыс. «молний» и биткоин дороже $7,5 тыс.: главное о рынке криптовалют 13:49, Крипто В Барселоне мотоциклист расстрелял двух человек в машине 13:45, Общество Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 13:39, РБК и «Шелл» Жеребьевка определила возможных соперников «Спартака» в Лиге чемпионов 13:32, Спорт Боевики атаковали администрацию столицы Иракского Курдистана 13:31, Общество Российская таможня объяснила изъятие у японцев телефонов на Курилах 13:25, Общество Офшоры, деньги, три топора: кто стоит за нелегальным казино Azino777 13:13, Бизнес Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot 13:09, Общество Как проверить работу печени всего за 40 секунд 13:08, РБК и Тест печени «Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб. 13:07, Бизнес В сенате США призвали ввести суровые санкции против России 13:05, Политика Группа кораблей стран НАТО зашла в порт Одессы 12:58, Политика Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки 12:50, Бизнес Взять высоту: как получить $200 тыс. на развитие стартапа 12:39, Партнерский материал Лавров и Герасимов отправились в Израиль для переговоров с Нетаньяху 12:33, Политика Передавшая «Новой газете» видеозапись с пытками адвокат покинула Россию 12:28, Общество Суд проверит законность ареста экс-главы СКР по Москве Дрыманова 12:27, Политика
Боевики атаковали администрацию столицы Иракского Курдистана
Общество, 13:31
0
Боевики атаковали администрацию столицы Иракского Курдистана

Вооруженные боевики напали на здание администрации столицы Иракского Курдистана Эрбиля и забаррикадировались внутри него. Об этом сообщает местное агентство Rudaw.

По данным агентства, курдские силы безопасности смогли застрелить всех трех нападавших. Для ликвидации боевиков в центр города были стянуты подкрепления силовиков при поддержке бронетехники.

Как сообщает Reuters, зайдя в здание, боевики захватили заложников.

Курдские власти считают, что к атаке имеет отношение террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако она пока не взяла на себя ответственность.

Иракский Курдистан является регионом Ирака, пользующимся широкой автономией: он имеет свою армию и полицию, а также долю доходов от добываемой на своей территории нефти. Эрбиль стал практически независимым от Багдада с тех пор, как террористы ИГ захватили Мосул и другие города в западном, северном и центральном Ираке в 2014 году. Однако когда после победы над террористами Иракский Курдистан в 2017 году провел референдум о независимости, его не признало международное сообщество, а иракская армия вытеснила курдское ополчение из спорных областей, занятых в 2014–2017 годах, в частности, из богатого нефтью района Киркука. Эрбиль после этого заявил о «заморозке» результатов референдума.

Теги: Иракский Курдистан , боевики , нападение , «Исламское государство»
Главное
«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Курды заявили о ликвидации главного «финансиста» ИГ в Ираке‍ Политика
Три турецких солдата погибли на границе с Иракским Курдистаном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter